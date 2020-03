Coronavirus, appello dalla Francia: «Niente farmaci anti-infiammatori per chi è malato»

Prendere farmaci anti-infiammatori, contenenti ibuprofene o cortisone ad esempio, «potrebbe essere un fattore aggravante dell'infezione» nei malati di coronavirus: È l'avvertimento del ministro della Salute francese, Olivier Véran.

Un appello in verità diretto in particolare ai medici e a quei malati che sono in autoisolamento perché non necessitano di cure particolari. Chi è in questa situazione è comunque seguito dai medici.

Coronavirus, via libera dell'Aifa al farmaco anti-artrite efficace su 3 pazienti e a un antivirale: test in 5 centri

Coronavirus, il farmaco anti-artrite allo studio dell'Aifa. Spallanzani: «Lo sperimentiamo anche noi»

«Prendere anti-infiammatori (ibuprofène, cortisone...) - ha scritto Véran su Twitter - potrebbe essere un fattore aggravante dell'infezione. In caso di febbre, prendete del paracetamolo (fra i più diffusi Tachipirina e Acetamol, ndr). Se siete già sotto anti-infiammatori o in caso di dubbio, chiedete consiglio al vostro medico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA