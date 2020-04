Coronavirus, Aifa autorizza tre nuovi studi clinici

Prosegue la ricerca medica per contrastare il coronavirus. Tre nuovi studi clinici per il trattamento del Covid-19 sono stati autorizzati dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). I nuovi studi coinvolgeranno diversi centri clinici e riguardano un anticoagulante, un farmaco per la gotta e uno per l'artrite reumatoide. Il primo, spiega Aifa, è uno studio multicentrico, coordinato dall'Università di Bologna, che valuterà sicurezza e efficacia di un anticoagulante, l'enoxaparina sodica nel trattamento di persone con quadro clinico moderato o severo.

Il secondo è uno studio randomizzato coordinato dall'Università di Parma che studierà la sicurezza e l'efficacia dell'anti-infiammatorio colchicina, già oggi utilizzato per la gotta, in pazienti con Covid-19 e polmonite, in condizioni stabili. Il terzo è uno studio randomizzato di fase 2, coordinato dall'Ospedale universitario Pisano, che valuterà efficacia, sicurezza e tollerabilità del baricitinib, un inibitore delle Janus-kinasi 1 e 2, autorizzato per il trattamento dell'artrite reumatoide, in aggiunta al trattamento usuale in pazienti Covid con polmonite.

Ultimo aggiornamento: 16:24

