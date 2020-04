Coronavirus, in uno studio italiano la "mappa" di come invade le cellule: passo fondamentale per la cura

Passo cruciale nella ricerca contro il coronavirus: in Italia è stata ottenuta la mappa dei meccanismi con i quali il Covid 19 invade le cellule. L'ha ottenuta la ricerca coordinata dall'università di Bologna, con il gruppo di Federico Giorgi, e condotta in collaborazione con il gruppo dell'Università di Catanzaro guidato da Pietro Guzzi. Il risultato è pubblicato sul Journal of Clinical Medicine.

I ricercatori hanno individuato il modo in cui le proteine del virus interagiscono con quelle umane e, fra queste ultime, indicano quali vengono attivate e disattivate dal virus e quali gli permettono di moltiplicarsi e di diffondersi nell'organismo. «Conoscere gli effetti molecolari di questo virus sulle proteine umane è fondamentale per definire strategie farmacologiche efficaci», ha detto Giorgi. «Inibire le interazioni che abbiamo evidenziato potrebbe costituire una via terapeutica in grado di limitare gli effetti distruttivi del SarsCoV2 e di altri coronavirus sulle cellule umane».

