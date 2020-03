Coronavirus, trovata l'arma che blocca il “motore"

Trovata un'arma capace di bloccare il “motore" del virus SarsCoV 2: si chiama '13b' ed è una molecola che lega e inibisce l'enzima proteasi usato dal virus per replicarsi nelle cellule infettate.

Questo è considerato il bersaglio principale per colpire il virus e la sua struttura 3D, finalmente svelata grazie ai raggi X del sincrotrone Bessy di Berlino, aiuterà a sviluppare nuovi farmaci, come indica lo studio pubblicato su Science da un gruppo internazionale guidato dall'Università di Lubecca, in Germania.

