6 Aprile 2021

di Michele Galvani

(Lettura 4 minuti)







Solo un caso confermato di Covid-19 su mille è riconducibile alla trasmissione all'aperto: lo rivela un nuovo studio. Dei 232.164 casi di Covid-19 registrati in Irlanda fino al 24 marzo di quest'anno, 262 erano il risultato di trasmissione all'aperto, pari allo 0,1 per cento del totale. Ci sono stati 42 focolai associati a raduni all'aperto, con un focolaio comunitario che ha rappresentato sette casi. Lo sostiene l'Health Protection Surveillance Center (HPSC) che monitora i numeri dei casi nella Repubblica irlandese. Ci sono stati 21 focolai nei cantieri edili con 124 casi e 20 focolai associati ad attività sportive e fitness in cui ci sono stati 131 casi.

I dati HPSC, forniti al “The Irish Times”, si basavano su «luoghi che sono principalmente associati ad attività all'aperto, ovvero sport all'aria aperta e cantieri edili, o focolai che menzionano specificamente un'attività all'aperto». L'HSPC ha detto, tuttavia, che «non può determinare dove si sia verificata la trasmissione». Inoltre, il 20 per cento di tutti i casi nello Stato deriva da una trasmissione la cui fonte dell'infezione non è nota. Il numero relativamente basso di casi derivanti dalla trasmissione all'aperto è rispecchiato in diversi studi internazionali. Uno studio su 1.245 casi in Cina ha rilevato che solo tre persone sono state infettate all'aperto e stavano conversando senza mascherine. Secondo una ricerca dell'Università della California, che ha analizzato cinque studi globali sulla trasmissione, le possibilità di prendere il Covid-19 in un ambiente interno sono 19 volte maggiori che all'aperto.

"Just one confirmed case of Covid-19 in every thousand is traced to outdoor transmission, new figures reveal." I really think this needs to be hammered home to people, particularly those who shame people meeting in parks, beaches, etc. https://t.co/y0f4E81qk1 — ⭐ amy o'connor ⭐ (@amyohconnor) April 5, 2021

All'Università di Canterbury, il professor Mike Weed ha studiato 27.000 casi sulla base di 6.000 diversi dati. Uno studio riguardava 7.500 casi in Cina e Giappone prima del lockdown in entrambi i paesi. Il numero di casi associati alla trasmissione all'esterno era «così piccolo da essere insignificante», ha scoperto.

Weed ha detto che le riunioni all'aperto sono sicure se accompagnate da un'adeguata gestione del rischio. Ad esempio, le folle potrebbero essere consentite agli eventi sportivi se le regole vengono sempre osservate. «La nostra conclusione è che in molti settori, e per molte dimensioni e formati, dovrebbe essere possibile mettere in atto adeguate mitigazioni basate sull'evidenza per fornire eventi e attività all'aperto in un modo che non aumenti il ​​rischio dalla trasmissione sporadica all'epidemia di cluster». Ed Lavelle, professore di biochimica al Trinity College di Dublino, ha affermato che i risultati sono «davvero una grande notizia e confermano molte delle prove provenienti dagli Stati Uniti» che hanno dimostrato come le attività esterne siano sicure.

«Stare nei bar all'aperto è molto sicuro. Per me, la cosa fondamentale è cosa succede dopo l'attività all'aperto». Il professor Orla Hegarty, assistente presso la scuola di architettura dell'University College di Dublino, ha affermato che è difficile per l'HPSC misurare la trasmissione all'esterno poiché l'edilizia e lo sport possono essere sia all'aperto sia al chiuso. Il rischio all'aperto è basso «se le persone si mantengono a distanza fisica, evitano conversazioni ravvicinate e fanno molta attenzione che i trasporti condivisi e i bagni condivisi siano molto ben ventilati. E che indossino mascherine. «Durante l'influenza spagnola si consigliava alle persone di parlare fianco a fianco, piuttosto che faccia a faccia, e questo è confermato dal modo in cui sono state misurate le particelle virali che si muovono nell'aria quando le persone respirano e parlano».

Il rischio di infezione «è basso all'aperto perché, a meno che tu non sia vicino a qualcuno infetto, la maggior parte del virus verrà probabilmente spazzata via e diluita nella brezza, come il fumo di una sigaretta». Il governo irlandese ha autorizzato le attività sportive all'aperto dal 26 aprile. Le attrazioni per i visitatori all'aperto come zoo e siti storici possono riaprire e alcuni negozi all'aperto ricominceranno dal 5 maggio. Il ministro del turismo Catherine Martin ha annunciato l'istituzione di un fondo di 17 milioni di euro per le aziende che servono cibo: così possono richiedere finanziamenti per ottenere più posti a sedere all'aperto.