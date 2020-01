Cellulari e tumori: secondo il rapporto Istisan non si sono correlazioni

Rischio tumori con l'utilizzo dei cellulari? Questa volta la risposta è negativa. L'uso prolungato dei telefoni cellulari, su un arco di 10 anni, non è associato all'incremento del rischio di tumori maligni (glioma) o benigni (meningioma, neuroma acustico, tumori delle ghiandole salivari).È quanto è emerso dall'ultimo Rapporto Istisan 'Esposizione a radiofrequenze e tumorì curato da Istituto superiore di sanità, Arpa Piemonte, Enea e Cnr-Irea, pubblicato lo scorso agosto che arriva ad una conclusione differente rispetto a quello della Corte d'Appello di Torino secondo cui l'uso prolungato del telefono cellulare può causare tumori alla testa.I dati attuali, tuttavia, si precisa nello studio, «non consentono valutazioni accurate del rischio dei tumori intracranici e mancano dati sugli effetti a lungo termine dell'uso del cellulare iniziato durante l'infanzia». Si tratta del più recente studio pubblicato sul tema, ma le ricerche in merito all'eventuale nesso tra telefonini e tumori sono in corso da oltre 20 anni.