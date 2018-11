Camminare come i gamberi aiuta a potenziare la memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camminare all'indietro come i gamberi aiuta ad “andare indietro” nel tempo, rivelandosi un ottimo esercizio per potenziare la memoria. Lo suggerisce uno studio inglese pubblicato sulla rivista “Cognitive” e condotto da Aleksandar Aksentijevic della University of Roehampton.Partendo da un'idea di relazione tra il movimento nello spazio e il movimento nel tempo, gli scienziati hanno coinvolto 114 volontari in una serie di esperiementi. Innanzitutto i partecipanti guardavano un video con la scena di un crimine, oppure una lista di parole o una serie di immagini. Poi i volontari dovevano camminare in avanti o indietro o stare semplicemente fermi o anche solo immaginare di muoversi in avanti e all'indietro e subito dopo queste azioni di moto i ricercatori chiedevano loro di ricordare dettagli del crimine, di ripetere le parole della lista o i soggetti delle foto che ricordavano.Ebbene è emerso che la camminata da gamberi immediatamente prima di sottoporsi ai test mnemonici si associa a performance di memoria superiori. E' come se il moto all'indietro avviasse nella mente un viaggio nel tempo passato. «In conclusione - scrivono gli autori - riportiamo per la prima volta un chiaro effetto sulla memoria del viaggiare nel tempo con la mente stimolato dal movimento fisico. I nostri risultati suggeriscono che la memoria non può essere vista in isolamento dal restante sistema cognitivo, o dall'interezza dell'esperienza umana. Piuttosto che essere un dominio stagno il cui compito è conservare informazioni e renderle accessibili, la memoria rappresenta una componente di un sistema che mette insieme percezioni, pensieri e azioni. Quindi la memoria è dinamicamente e intrinsecamente legata all'esperienza del momento presente»