Bevi acqua 10 minuti prima di andare a letto: ecco cosa succede al corpo, i benefici

Venerdì 29 Aprile 2022, 11:49

Che l'acqua sia un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo oramai è una cosa risaputa. D'altra parte siamo fatti per il 60% di acqua! Ma secondo alcuni esperti, se 10 minuti prima di andare a dormire beviamo un bicchiere di acqua i benefici per il nostro organismo saranno ancora più efficaci. Crediti foto@Shutterstcok Music: «Memories» from Bensound.com

