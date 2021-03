Astrazeneca, Agenzia europea fa il punto sul vaccino nel pomeriggio

Nuova riunione sul processo di revisione del vaccino anti Covid AstraZeneca a Bruxelles. All'Agenzia europea del farmaco (Ema) sono in corso consultazioni con gli esperti degli Stati membri e internazionali, dopo il nuovo allarme tedesco sulle trombosi cerebrali dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Lo rende noto la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant.

APPROFONDIMENTI ROMA Vaccino Lazio, prenotazioni aperte per gli over 65: 40 mila... ECONOMIA Covid, Pfizer-BioNTech: vaccino efficace al 100% sui ragazzi tra i 12... ROMA Vaccini, D'Amato: «Mancano i numeri esatti delle consegne... MESSINA AstraZeneca, è morta la prof Augusta Turiaco: era finita in... IL FOCUS AstraZeneca, cosa significa Vaxzevria? Nodo "trombi", il... LA RICERCA Vaccino, in Russia registrato il primo al mondo per prevenire il...

AstraZeneca, è morta la prof Augusta Turiaco: era finita in coma dopo l'iniezione. La famiglia: vaccinatevi

Nel pomeriggio, alle 16.30, sono attese comunicazioni. L'Agenzia europea del farmaco (Ema) terrà un briefing tecnico con aggiornamenti sul processo di revisione in atto sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca, dopo la nuova decisione della Germania. Al briefing, organizzato in collaborazione con la Commissione europea, sarà collegata la direttrice esecutiva dell'Agenzia Ue, Emer Cooke.

AstraZeneca, cosa significa Vaxzevria? Il nuovo bugiardino, il nodo "trombi" e i Paesi che lo bocciano

La Germania ha deciso di somministrarlo solo agli ultrasessantenni in seguito al verificarsi di alcuni rari casi di determinati tipi di trombosi in persone di età relativamente giovane. «Prendiamo atto della decisione della Germania» e «ci sarà una comunicazione riguardante questi casi». Lo dice la vice portavoce capo della Commissione Europea Dana Spinant, durante il briefing quotidiano con la stampa a Bruxelles.

La decisione presa dalla Commissione permanente tedesca per i vaccini (Stiko) merita «rispetto», ma il siero sviluppato da AstraZeneca è stato giudicato sicuro da altri organismi sanitari e «la sicurezza dei pazienti resta la massima priorità dell'azienda». Così la compagnia farmaceutica anglo-svedese ha risposto in una nota alla decisione della Germania di sospendere la somministrazione del suo vaccino negli under 60.

Le indagini delle autorità regolatorie per i vaccini britanniche ed europee «non sono state in grado di stabilire una relazione causale tra il vaccino e gli eventi di coagulazione», ha dichiarato AstraZeneca in una nota inviata all'agenzia 'Dpà. «Le autorità regolatorie del Regno Unito, dell'Unione Europea e dell'Organizzazione mondiale della sanità hanno concluso che i benefici dell'utilizzo del nostro vaccino per proteggere le persone da questo virus mortale superano significativamente i rischi in tutte le fasce di età adulta», ha affermato la società, sottolineando che il rapporto rischi-benefici del vaccino è stato «ribadito nell'aggiornamento mensile dell'Ema sulla sicurezza» pubblicato martedì.

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA