AstraZeneca, Gran Bretagna: «11 milioni di vaccinati e 3 casi non mortali di trombosi: nessuna relazione coi vaccini»

Sembra non esserci relazione, tra il vaccino anti Covid AstraZeneca e i 3 casi di trombosi cerebrale che sono stati registrati, in queste ultime ore, in Gran Bretagna. Si tratta di 3 casi, si apprende, a fronte di oltre 11 milioni di persone sottoposte al vaccino AstraZeneca, e «nessuno dei quali (i casi di trombosi ndr.) mortale».

Secondo la Bbc, che cita aluni studi, si tratta quindi di una quota minima entro la media naturale. Per gli esperti britannici si tratta infatti di una semplice coincidenza: in particolare, il numero dei casi è talmente basso nel Paese da suggerire «una coincidenza e non un rapporto di causa effetto». Questo perché il fenomeno non supera la percentuale statistica di quei casi registrati normalmente nella popolazione non vaccinata, si legge in una nota.

The ISTH recommends all eligible adults continue to receive the #COVID19 vaccine, despite recent decisions by some countries to at least temporarily suspend the use of the AstraZeneca vaccine due to reports of thrombosis. Read the full statement here: https://t.co/A4KlrGDwkP pic.twitter.com/RPA1B61VOz — ISTH (@isth) March 12, 2021

I dati britannici arrivano a seguito di 7 casi analoghi segnalati per primi in Norvegia e poi a quelli registrati in Germania. La cui comparsa ha indotto l'effetto a catena della sospensione di AstraZeneca in diversi Paesi Ue, Italia inclusa, nonostante la recrudescenza della pandemia da Covid in corso.

