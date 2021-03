Nuove ombre su AstraZeneca: potrebbe aver utilizzato «dati obsoleti» negli studi clinici negli Stati Uniti sul vaccino contro il Covid-19 fornendo una visione «incompleta» dell'efficacia. Lo sostiene la principale agenzia statunitense sulle malattie infettive guidata da Anthony Fauci.

Credit where credit is due: it’s ⁦@RandPaul⁩ grilling of Fauci

“AstraZeneca Plc may have provided an incomplete view of efficacy data on its Covid-19 vaccine from a large scale U.S. trial, the NIAID said on Tuesday, in a fresh setback to the shot.”

https://t.co/NXlfd9HOaI

— D. Sengupta (@dpsisi) March 23, 2021