Fumi che provocano l'artrite: barbecue, sigarette, auto, stufe a legna e fornelli a gas sono pericolosi secondo una nuova ricerca

I fumi della cottura della carne su barbecue, stufe a legna e delle automobili - ma anche fumo di sigaretta e fornelli a gas - possono scatenare l'artrite reumatoide, secondo una nuova ricerca. Gli studiosi hanno scoperto che le persone con i livelli più alti di sostanze chimiche, chiamate idrocarburi policiclici aromatici, avevano il rischio più elevato di contrarre la malattia infiammatoria.

Secondo la ricerca, riportata su BMJ Open, le sostanze chimiche sembrano essere responsabili della maggior parte dell'impatto del fumo sul rischio di malattia.

I ricercatori hanno detto che pochi studi hanno esaminato la loro associazione con le condizioni infiammatorie, come l'artrite reumatoide. Si ritiene che la malattia derivi da una complessa interazione tra geni, sesso ed età e fattori ambientali, tra cui fumo, alimentazione e stile di vita.

I numeri sull'artitrite

L'artrite reumatoide è la malattia infiammatoria più comune e, secondo il Sistema nazionale sanitario inglese, colpisce circa 400.000 persone nel Regno Unito. Può colpire gli adulti a qualsiasi età, ma inizia più comunemente tra i 40 e i 50 anni. Il numero di donne colpite è circa tre volte superiore a quello degli uomini.

Il dottor Christopher D'Adamo, della University of Maryland School of Medicine, e colleghi affermano che: Sebbene i livelli di IPA tendano a essere più elevati negli adulti che fumano... altre fonti di esposizione agli IPA sono gli ambienti interni, i gas di scarico dei veicoli a motore, il gas naturale, il fumo dei fuochi a legna o a carbone, i fumi delle strade asfaltate e il consumo di cibi grigliati o carbonizzati.

Questo aspetto è pertinente in quanto le famiglie di basso livello socioeconomico hanno generalmente una qualità dell'aria interna più scadente e possono risiedere in aree urbane vicino a strade principali o in zone «ad alto traffico». Queste persone potrebbero quindi essere particolarmente vulnerabili", suggeriscono.

Lo studio

La ricerca si è basata sui dati raccolti dalla US National Health and Nutrition Examination Survey tra il 2007 e il 2016. L'indagine valuta un'ampia varietà di sostanze tossiche, tra cui gli IPA, le sostanze chimiche utilizzate nella fabbricazione di materie plastiche e di vari prodotti di consumo (chiamate PHTHTE) e i composti organici volatili (VOC), derivati tra l'altro da vernici, detergenti e pesticidi, oltre a dati relativi a salute, alimentazione, comportamenti e ambiente.

Lo studio ha incluso 21.987 adulti, di cui 1.418 affetti da artrite reumatoide e 20.569 non affetti. Sono stati prelevati campioni di sangue e urine per misurare la quantità totale di IPA (7090 partecipanti), PHTHTE (7024) e COV (7129) nell'organismo.

Le probabilità di insorgenza dell'artrite reumatoide erano più alte tra coloro che presentavano il 25% dei livelli corporei di IPA, indipendentemente dal fatto che fossero o meno ex fumatori o attuali. I livelli di altre sostanze chimiche non hanno avuto alcun effetto.

Dopo aver tenuto conto di fattori potenzialmente influenti, tra cui l'assunzione di fibre nella dieta, l'attività fisica, il fumo, il reddito familiare, il livello di istruzione, l'età, il sesso e il peso (BMI), solo un tipo di IPA, l'1-idrossinaftalene, è risultato fortemente associato a una maggiore probabilità di contrarre la malattia, con un aumento del rischio dell'80%.

Gli autori sottolineano che lo studio è osservazionale, quindi non può determinare se le sostanze chimiche PAH abbiano causato l'artrite, né hanno misurato i livelli di metalli pesanti che sono stati precedentemente collegati al rischio di artrite reumatoide. Le sigarette sono una delle principali fonti del metallo pesante cadmio.

Ma gli autori scrivono: «A nostra conoscenza, questo è il primo studio a dimostrare che i PAH non solo sono alla base della maggior parte della relazione tra fumo e [artrite reumatoide], ma contribuiscono anche in modo indipendente. Questo è importante perché i PAH sono onnipresenti nell'ambiente e derivano da varie fonti». Gli IPA contribuiscono all'artrite attivando un recettore nei tessuti chiamato via arilica, scrivono gli autori.