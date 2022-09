Ansia da parcheggio: i consigli per superarla

Giovedì 29 Settembre 2022, 12:54

Ansia da ricerca parcheggio. Già perché girare e girare, a volte non avere idea di dove lasciare l’auto, può far prendere dal panico anche il conducente più esperto. Un senso di claustrofobia lo pervade, le mani cominciano a sudare e l’adrenalina scatta, l’ansia e la tensione fan da padrone. Mentre nella testa iniziano a formarsi specifiche domande, come: “Dove parcheggio? Riuscirò a fare la manovra e a parcheggiare in quel minuscolo spazio?”. Un senso di fastidio e stress che può intensificarsi se altre auto sono ferme in attesa. Come fare? La soluzione giunge da ParkingCar, la startup fondata nel 2019 da Mattia El Aouak per offrire un’esperienza di mobilità efficace nel settore del parking. ParkingMyCar infatti sviluppa innovazioni tecnologiche, che hanno nelle soluzioni di Smart Parking la chiave per avviare percorsi efficienti, in grado di generare vantaggi per tutti a livello sociale, economico ed ambientale. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

