L'alcol accorcia la vita: 4-5 anni in meno con 18 bicchieri di vino a settimana

Bere più di 5-6 bicchieri di vino a settimana (più precisamente poco più di 5 pinte di birra o 5 bicchieri di vino da 175 millilitri l'uno, pari a 100 grammi di alcol o 12,5 unità alcoliche) accorcia la vita: si tratta di una quantità inferiore a quelle che costituiscono i limiti raccomandati attualmente in vigore in vari paesi tra cui il nostro (Italia, Spagna e Portogallo hanno dei limiti raccomandati quasi del 50% più elevati).

Infarto, un bicchiere di vino o una birra a cena aumentano il rischio



L' #alcol è uno dei principali fattori di #rischio per la #mortalità prematura e l'invalidità:nel 2016 ha causato 2,8 milioni di #morti ! Anche un consumo occasionale è dannoso per la #salute e non ci sono “livelli sicuri” #disease #health #RiskFactor #death https://t.co/UYeL1KmlwQ

, afferma uno degli autori Edoardo Casiglia, dell'Università di Padova. In Italia le linee guida sul consumo di alcol raccomandano consumi inferiori agli 84 grammi settimanali per le donne e a 168 grammi per i maschi adulti. In Usa ad esempio si raccomanda di non superare 196 g/settimana di alcol pari a 11 bicchieri per i maschi; 98 g/settimana per le. Lo studio ha coinvolto - in 19 paesi ricchi - un totale di 599.912 individui non astemi.

Ecco i cibi che fanno dormire bene e quelli da evitare a cena (vino e cioccolata out)

Circa il 50% del campione ha riferito di consumare più di 100 g/settimana di alcol, l'8,4% del campione addirittura 350 g/settimana. Ebbene, superati i 100 g/settimana di alcol consumato, si rileva un aumento del rischio di morte per tutte le cause. Rispetto a chi ha riferito di limitarsi a un consumo settimanale inferiore a 100 grammi, per coloro che consumano 100-200 g/settimana, 200-350 g/settimana, o più di 350 g/settimana - l'equivalente di 18 bicchieri - si stima una aspettativa di vita a 40 anni più bassa (circa 6 mesi, 1-2 anni, o 4-5 anni, in meno rispettivamente).