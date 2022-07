Alcol, gli effetti sul cervello anche con piccole quantità al giorno

Domenica 24 Luglio 2022, 12:35

Alcol. Sai che cosa succede al tuo corpo, in particolare al tuo cervello, quando lo bevi? A rispondere a questa domanda è uno studio secondo cui consumandone sette o più unità a settimana si potrebbe avere un aumento di livelli di ferro nel cervello. Questi, a loro volta, portano un più alto rischio di disturbi neurodegenerativi e declino cognitivo. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE : >> Attività fisica e alcool, uno studio li mette in relazione