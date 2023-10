Al Policlinico di Liegro il congresso "Novità in tema di litiasi biliari"

Il Policlinico "Luigi di Liegro" di Roma è lieto di annunciare l'evento scientifico dedicato alle ultime novità in tema di Litiasi Biliari. Il congresso rappresenta un'importante opportunità di aggiornamento e condivisione delle conoscenze nel campo delle patologie biliari, coinvolgendo esperti di fama internazionale, ricercatori e professionisti del settore sanitario. Lo scopo di questo incontro è quello di prendere in considerazione i nuovi trattamenti e le più recenti indicazioni per i pazienti affetti da litiasi biliare. Sarà trattata anche tutta la parte riguardante la terapia medica e l’approccio chirurgico della litiasi biliare nonché tutte le norme dietetiche alimentari. L’incontro prevede su ogni argomento un’ampia discussione con i colleghi presenti in aula.

Il programma del congresso offrirà agli intervenuti l'opportunità di approfondire aspetti specifici delle litiasi biliari, nonché di partecipare a discussioni interattive con gli esperti del settore.

Il congresso vedrà la partecipazione di rinomati esperti nazionali e internazionali nel campo delle patologie biliari, i quali condivideranno le loro conoscenze e esperienze, contribuendo così a arricchire il dibattito scientifico e clinico.