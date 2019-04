Vaccini, verso modifica a emendamento M5s-Lega: «Obbligo a scuola solo per il morbillo»

Vaccini, ipotesi di emendamento: a scuola obbligatoria la certificazione solo per il morbillo. «Stiamo lavorando ad una eventuale modifica dell'emendamento al ddl vaccini, mantenendo l'obbligatorietà della certificazione vaccinale per la frequenza scolastica solo per il morbillo: il punto d'incontro, cioè, è che per il morbillo potrebbe essere necessario lasciare l'obbligo di vaccinazione e certificazione». Lo ha detto il presidente della commissione Sanità Pierpaolo Sileri, circa l'emendamento Lega-M5s al ddl vaccini che attualmente prevede la cancellazione dell'obbligo di certificazione vaccinale.

Ultimo aggiornamento: 13:40

