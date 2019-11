Sos da “Salvamamme”: offrite vestiti contro il freddo per i bambini appena nati, saranno dati a famiglie in difficoltà

«In occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia l'associazione Salvamamme (salvamamme.it) presieduta da Grazia Passeri a partire dal 19 novembre ha messo in campo una serie di iniziative per le famiglie dando il via al 'Corredino, Pigiamino e Cappottino Day'. È quanto si legge in una nota dell'associazione. Con l'arrivo della stagione invernale Salvamamme ha pronti centinaia e centinaia di capi, tra cui sciarpette, guantini, berretti e cappellini.



La distribuzione dei capi caldi avverrà nella sede romana dell'Associazione in via Ramazzini dalle 10,30 del 19 novembre e proseguirà tutto l'inverno. Precedenza assoluta sarà data ai prematuri e ai bimbi con problemi di salute. Il 'Pigiamino Day' nasce invece dalla collaborazione con tanti reparti e ospedali pediatrici di tutta Italia e consiste nella donazione di centinaia di pigiamini da utilizzare presso il Pronto Soccorso pediatrico o durante i ricoveri improvvisi. Nella capitale l'iniziativa prenderà il via sempre il 19 novembre presso l'Ospedale San Camillo-Forlanini. Alle 11.30 Salvamamme consegnerà i pigiamini ai Reparti di Pediatria e Chirurgia Pediatrica. La donazione, a seguire, si farà anche al Gemelli. Analoghe iniziative nel Sud Italia: a Benevento, Caserta, Catanzaro, Palermo.

