Oms: bambini fino ai due anni mai davanti a uno schermo

Bambini mai davanti a uno schermo fino ad almeno due anni di età. Lo suggerisce l'Oms (Organizzazione mondiale della Sanità) che mette in guardia anche dal far trascorrere ai piccoli troppo tempo sul passeggino.

Rispettare le giuste ore di sonno aiuta i bambini a crescere più sani e previene l'obesità, spiega l'Oms in una direttiva che riguarda la salute dei bimbi di meno di cinque anni per i quali è salutare, si spiega, stare meno nel passeggino, dormire il giusto e dedicare più tempo ai giochi attivi. Non c'è nulla di più sbagliato dunque per l'Oms di quei bambini che seduti nel passeggino giocano con il tablet.

