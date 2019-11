Negli Usa via libera alle prime lenti a contatto dei bambini

La Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia americana che regola i farmaci, ha approvato le prime lenti a contatto per rallentare la miopia nei bambini tra gli 8 e i 12 anni. Si tratta di lenti morbide, usa e getta, che non possono essere tenute mentre si dorme, come spiega la stessa agenzia sul suo sito.

E' il primo prodotto in grado di rallentare la progressione della miopia dei bambini, che potrebbe quindi ridurre il rischio di altri problemi agli occhi

spiega Malvina Eydelman, direttore dell'ufficio per i prodotti oftalmici dell'Fda. La miopia è molto comune nell'infanzia e tende ad aumentare con la crescita. Se la si sviluppa da bambini, si è più a rischio di altri problemi visivi, come cataratta precoce o il distacco della retina in età adulta. Queste lenti a contatto, oltre a migliorare e correggere la vista da lontano, come gli occhiali, riescono a ridurre anche lo stimolo che causa l'avanzare della miopia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA