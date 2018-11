Mai nascondere ai figli le emozioni negative: la verità aiuta i bambini a risolvere i problemi

Un genitore dovrebbe evitare di censurare le sue emozioni negative davanti ai figli. I bambini più hanno a che fare con mamme e papà che si mostrano stressati o arrabbiati, senza nascondere nulla, più hanno uno stretto rapporto con loro. A dirlo è una ricerca della Washington State University e delle Università della California a Berkley e a San Francisco che è stata pubblicata sulla rivista scientifica Emotion.



Lo studio è stato condotto su 109 genitori con i loro figli. I piccoli, tra 7 e 11 anni sono meno reattivi e con un atteggiamento meno positivo nei confronti dei genitori che autocensurano i propri sentimenti negativi.

I bambini sono bravi a raccogliere spunti sottili dalle emozioni - commenta Sara Waters, ricercatrice che ha contribuito allo studio - se sentono che qualcosa di negativo è successo e che i genitori stanno agendo normalmente e non lo rendono visibile, questo è fonte di confusione per loro: sono due messaggi in conflitto

Piuttosto che sopprimere le emozioni di fronte ai figli, Waters suggerisce che la migliore cosa da fare è far vedere ai bambini un conflitto sano, dall'inizio alla fine.

Lascia che vedano l'intero percorso - sottolinea - questo aiuta i bambini a imparare a regolare le proprie emozioni e a risolvere i problemi, perché vedono che i problemi possono essere risolti. E' meglio far sapere ai bambini che ti senti arrabbiato e dirgli cosa farai per migliorare la situazione

