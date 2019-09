Giocare salvando una giovane vita: a Latina le Olimpiadi dell'emergenza pediatrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“Giocare” per salvare le vite dei bambini. Questo è l’obiettivo dei, le Olimpiadi dell’emergenza pediatrica che prenderanno il via il prossimo 10 settembre a Latina. Sono 34 le squadre di specializzazione di pediatria di tutta Italia che gareggeranno, insieme a quelle di 6 università straniere (spagnole, francesi, lettoni e algerine).L'iniziativa è alla sua terza edizione ed è in preparazione aiche si terranno nel 2020 a Città del Messico.I giovani si sfideranno nella risoluzione di casi dell’emergenza/urgenza pediatrica creati con l’obiettivo di seguire corretti comportamenti diagnostici e terapeutici da attuare nella gestione dell’emergenza secondo le più moderne linee guida internazionali.Gli specializzandi opereranno su manichini-robot ad alta tecnologia, collegati tramite sensori al computer, che forniranno, di volta in volta, i parametri vitali del “bambino” e mostrerà l’evolversi della situazione. E' grazie a questi valori che si stabiliranno le prestazioni migliori.“I Giochi hanno contribuito a diffondere un metodo omogeneo di approccio, valutazione, diagnosi e terapia tra gli specializzandi – spiega Riccardo Lubrano, primario della Unità operativa complessa di Pediatria e Neonatologia presso il Polo pontino e fondatore dei Pediatric Simulation Games – tra pochi anni avremo pediatri che lavoreranno allo stesso modo negli ospedali di tutta Italia, da Nord a Sud, rendendo più semplice l’assistenza”.L’iniziativa è organizzata dall’Università Sapienza di Roma in collaborazione con le società scientifiche Simeup, Sip, Aha, Onsp, e il Collegio dei direttori delle Scuole di Pediatria.I 320 “scontri” (640 simulazioni in totale), verranno ripresi e trasmessi “live” in streaming. Sarà così possibile seguire la gara in diretta sul, sul canalee sulla pagina