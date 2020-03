Coronavirus, il neonatologo: «Nessun contagio con l'allattamento, le accortezze da seguire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le mamme stiano tranquille. “Non c'è alcuna dimostrazione che il Coronavirus si trasmetta attraverso il latte materno”. A dirlo è il presidente della Società italiana di Neonatologia, Fabio Mosca. Questo, però, non vuol dire che non si debbano usare accortezze davanti a un neonato, specie se la mamma è positiva al test per Sars-Cov2.“Il Coronavirus si trasmette per droplets, per le goccioline, per via inalatoria. Le precauzioni che deve seguire una mamma sono le stesse di quando ha il raffreddore e l'influenza. Se è positiva o ha sintomi è bene lavarsi le mani, mettersi una mascherina quando si sta allattando o se si è a meno di 2 metri dal bimbo. Se invece si sta bene e non ha avuto contatti con persone a rischio, la mamma può fare la sua vita normale evitando però I contatti sociali, di uscire.“No, non c'è un’età, anche se non sembra privilegiare, in senso di gravità, l'età pediatrica e neonatale”.“E’ opportuno cambiare spesso l'aria, due o tre volte al giorno. Bisogna prestare particolare attenzione alla pulizia e all'igiene, con normali prodotti che disinfettano le superfici. Non bisogna mescolare cucchiai, spazzolini da denti, biancheria per l'igiene personale, salviette e accappatoi”.“Vanno tutti bene quelli che hanno una capacità di disinfezione. Si tratta di un virus resistente sulle superifici ma poco resistente ai disinfettanti. Le soluzioni a base di alcol e ipoclorito, per pulire i pavimenti e per igienizzare, sono ottimi e sufficienti”.