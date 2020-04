Coronavirus, Oms: «Vaccinazioni salvavita in ritardo, rischio morbillo per 117 milioni di bimbi»

Coronavirus, l'allarme arriva dall'Oms: «Vaccinazioni salvavita in ritardo, rischio morbillo per 117 milioni di bimbi». «Oltre 117 milioni di bambini in 37 paesi potrebbero non ricevere il vaccino salvavita contro il morbillo. Le campagne di immunizzazione in 24 paesi sono già state ritardate e in alcuni casi saranno posticipate per l'emergenza Covid-19».

È l'allarme lanciato dalla coalizione internazionale 'Measles & Rubella Initiative', formato dalla Croce rossa americana, i Cdc Usa, l'Unicef, l'Un Foundation e dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). «In altri 13 paesi le campagne previste per la fine del 2020 potrebbero non essere attuate», sottolineano gli esperti. «La pandemia di Covid-19 che sta spazzando il globo richiede uno sforzo coordinato e un impegno di risorse per garantire la protezioni degli operatori sanitari in prima linea in tutto il mondo. Allo stesso tempo - ricorda l'associazione - dobbiamo anche sostenere gli sforzi per proteggere i servizi essenziali di immunizzazione, ora e per il futuro».

L'Oms ha pubblicato le nuove linee guida, approvate dal gruppo di consulenza strategica di esperti sull'immunizzazione, per aiutare i Paesi a sostenere le attività di immunizzazione durante la pandemia di Covid-19. Le linee guida raccomandano ai governi di sospendere temporaneamente le campagne di immunizzazione preventive se non esiste un focolaio attivo di una malattia prevenibile con il vaccino.

Il gruppo 'Measles & Rubella Initiative' «è fortemente d'accordo con queste raccomandazioni» e invita inoltre i paesi «a continuare i servizi di immunizzazione di routine, garantendo nel contempo la sicurezza delle comunità e degli operatori sanitari». Le raccomandazioni chiedono inoltre ai governi di «intraprendere un'attenta analisi del rapporto rischio-beneficio al momento di decidere se ritardare le campagne di vaccinazione in risposta a focolai, con la possibilità di rinviare nei casi in cui i rischi di trasmissione di Covid-19 sono considerati elevati». La coalizione internazionale 'Measles & Rubella Initiativè tuttavia rimarca il fatto che le sospensioni «non dovrebbero significare che i bambini perdano definitivamente la possibilità di vaccinarsi. Occorre ora impegnarsi urgentemente - rilanciano gli esperti - a livello locale, nazionale, regionale e globale per prepararsi a colmare queste lacune immunitarie dovute a Covid-19 che il virus del morbillo sfrutterà, garantendo la disponibilità dei vaccini e il raggiungimento dei bambini e delle popolazioni vulnerabili, il più rapidamente possibile, per tenerli al sicuro».





