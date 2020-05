Coronavirus e malattia di Kawasaki, dalla febbre alle dita rosse: ecco i sette sintomi

Una misteriosa nuova malattia correlata al coronavirus è stata riscontrata dai pediatri nelle ultime settimane. La malattia viene descritta come una "sindrome infiammatoria", simile alla malattia di Kawasaki e alla sindrome da shock tossico e ha colpito bambini in tutto il mondo. Andrew Cuomo, governatore di New York, ha rivelato che è stata rilevata nei bambini in almeno 15 stati americani e in cinque paesi europei.

La malattia colpisce principalmente i bambini di età inferiore ai 5 anni ed è anche nota come sindrome del linfonodo mucocutaneo. Si manifesta con i seguenti sette sintomi:

Febbre per più di 5 giorni

Eruzione cutanea

Ghiandole gonfie nel collo

Labbra secche e screpolate

Dita rosse

Occhi rossi

Diarrea

I medici raccomandano un intervento tempestivo quando si notano i sintomi. «È meglio se il trattamento inizia il più presto possibile. Quanto prima inizia il trattamento, tanto più rapido è il tempo di recupero e c'è meno rischio di sviluppare complicanze. Le immunoglobuline endovenose (IVIG), una soluzione di anticorpi, e l'aspirina sono i 2 principali medicinali usati per trattare la malattia di Kawasaki».

