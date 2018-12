Bambini, un caso di asma su 10 prevenibile con la lotta all'obesità. Chi ha peso in eccesso ha il respiro corto

Un caso di asma su 10 potrebbe essere prevenibile tra i bambini riducendo sovrappeso e obesità: dal 23 al 27 per cento dei nuovi casi di asma nei bambini con obesità sono direttamente attribuibili all'eccesso ponderale. Lo rivela un maxi-studio unico nel suo genere e condotto presso il Nemours Children's Hospital a Orlando. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Pediatrics.



Lo studio ha coinvolto 507.496 mila bambini dai 2 ai 17 anni, e si è basato sul confronto di bambini obesi e bambini di peso normale. È emerso che l'asma è più frequente nei bambini obesi e che in questa popolazione pediatrica la malattia si manifesta in modo anche più grave. I ricercatori hanno stimato che eliminando il fattore obesità si potrebbe prevenire un caso di asma su 10 nei bambini.

L'asma pediatrico è tra le condizioni più prevalenti in età pediatrica ed ha un alto costo per i pazienti e per le famiglie - afferma l'autore del lavoro Terri Finkel, del Nemours Children's Hospital. Ci sono pochi fattori di rischio-asma prevenibili per ridurre l'incidenza della malattia - continua - ma i nostri dati mostrano che ridurre la comparsa di obesità nei bambini potrebbe abbassare notevolmente il peso dell'asma in età pediatrica

Risolvere il problema dell'obesità infantile dovrebbe essere una priorità per migliorare la qualità della vita e aiutare a ridurre l'asma pediatrico

