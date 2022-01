Zitromax, Bassetti: «Abbiamo fatto un disastro, attenzione con gli antibiotici»

Il caso dello Zitromax andato a ruba, ecco le reazioni. «Attenzione con gli antibiotici» nella terapia di Covid-19. «Con l'azitromicina abbiamo fatto un disastro», perché «l'abbiamo utilizzata al pari degli antinfiammatori. La usavano perché è un macrolide e ha un'attività antinfiammatoria molto pronunciata», ma «per fare attività antinfiammatoria bisogna usare gli antinfiammatori. Attenzione a utilizzare un antibiotico perché creiamo resistenze». A rilanciare il monito è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova, ospite di “Buongiorno Benessere” su Rai1, programma ideato e condotto da Vira Carbone.

APPROFONDIMENTI L'ANTIBIOTICO Zitromax introvabile, l’Aifa: «Prescrizioni... IL CASO Zitromax introvabile: l'antibiotico per curare il Covid... IL CASO Zitromax, l'antibiotico più prescritto è... ECONOMIA Covid, Aifa: azitromicina non è approvata o raccomandata... LO STUDIO Covid, chi fuma la sigaretta elettronica ha più sintomi:... IL CASO Zitromax, Cricelli: «Antibiotico introvabile a causa di un...

Zitromax introvabile, l’Aifa: «Prescrizioni errate, contro il Covid non serve»

Zitromax, l'antibiotico più prescritto è introvabile in Italia: dove trovarlo a Roma

«Noi oggi siamo in una fase post-pandemica piena di antibiotico-resistenti anche perché sono stati usati troppo e male gli antibiotici», sottolinea l'esperto. «Contro il Covid non vanno utilizzati - ripete - Meno dell'1% del totale casi Covid ha bisogno di un antibiotico. Se si considera che nel mio reparto solo 2 fanno un antibiotico sul totale ricoverati, figurarsi a casa: a casa l'antibiotico non lo deve fare praticamente nessuno».