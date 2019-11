Will Smith pubblica il video della sua colonscopia: «Fate prevenzione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sta per arrivare a 40 milioni di follower su Instagram. Ma Will Smith punta in alto e lo fa con un sorriso, nonostante l'argomento dell'ultimo post sia molto delicato: «Dicono che non riuscirò mai a raggiungere 50 milioni di follower su IG senza pubblicare il mio sedere. Così, eccomi qua». L'attore americano ha pubblicato dunque il video della colonoscopia alla quale è stato sottoposto in una clinica di Miami. Will Smith scherza anche con il suo medico dicendo: «Lui è il Martin Scorsese del mio sedere». Dietro il sorriso di questa personalissima clip, c'è il messaggio sociale che Will Smith ha deciso di inviare ai suoi follower: quello alla prevenzione. «La mia dottoressa mi ha consigliato di farlo» e il medico conferma «lo screening e la diagnosi precoce salvano vite umane»