«Il virus deve essere gestito come un'influenza, ci contageremo ma senza forme gravi»: la (nuova) strada secondo l'immunologa Viola

Giovedì 8 Luglio 2021, 14:59 - Ultimo aggiornamento: 15:06

Covid come influenza. «Nel Regno Unito Boris Johnson decide di abbandonare le restrizioni e dice che d'ora in avanti il Sars-CoV-2 sarà gestito come il virus dell'influenza. È possibile? Non solo è possibile, è necessario», spiega l'immunologa dell'università di Padova Antonella Viola. «Il virus continuerà a circolare - scrive l'esperta su Facebook - Ci contageremo, ma saremo protetti dalle forme gravi della malattia grazie ai vaccini. Finché la risposta immunitaria generata dalla vaccinazione terrà vuoti gli ospedali, non dovremo fare altro».

APPROFONDIMENTI COVID Covid Italia, contagi sopra quota 1.000. Le Regioni:... COVID-19 Mascherine via al chiuso in Gran Bretagna. E in Italia da quando? LO STUDIO Vaccini, un marcatore nel sangue rivela se siamo protetti... VACCINI AstraZeneca, nuovo vaccino efficace contro la variante Beta: al... VACCINI Effetti collaterali Pfizer, cos'è la miocardite e... LO STUDIO «Epidemia di coronavirus già 20.000 anni fa in... LA GUIDA Test sierologico dopo il vaccino: conviene farlo? Ecco quanto... MONDO Astrazeneca-Pfizer, mix di vaccini funziona. Studio su Nature:... VACCINI Mix vaccini, si può anticipare il richiamo con Pfizer e... USA Mascherine via all'aperto negli Stati Uniti per chi è...

Invece, «se l'immunità dovesse indebolirsi troppo nel tempo, o se il virus dovesse mutare troppo, dovremo far ricorso a ulteriori vaccinazioni (rispettivamente con terza dose o con vaccino aggiornato). Ma per ora - è convinta Viola - lo scenario è quello immaginato dal Regno Unito». Però «prima - precisa - serve vaccinare tutti».

Covid Italia, contagi sopra quota 1.000. Le Regioni: «Criteri superati, vanno cambiati»

Effetti collaterali Pfizer, cos'è la miocardite e quando si può verificare: quali sintomi controllare