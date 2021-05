24 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







I vaccini anti Covid? Forniscono un alto livello di protezione contro l'ospedalizzazione e la morte. Il vaccino Pfizer-BioNTech è il migliore per fermare la variante inglese. Per tutti i vaccini presi in cosiderazione l'efficacia è in media dell' 85% dopo prima dose e richiamo e sale a quasi il 100% di protezione contro la malattia grave, ospedalizzazione o morte.

Questi sono i dati contenuti in uno studio che deve essere ancora sottoposto a peer-review e pubblicato. Gli autori sono ricercatori dell'Università della Florida e di Seattle. Le stime dell'efficacia sono basate su analisi statistiche e pianificate da studi in doppio cieco (quando né il paziente né il medico sanno cosa è stato iniettato: serve a minimizzare il più possibile l'effetto placebo) e controllati con placebo, mentre altre sono estratte da studi osservazionali con diversi livelli di controllo.

𝗧𝗶𝘁𝗹𝗲: Efficacy Estimates for Various COVID-19 Vaccines: What we Know from the Literature and Reports.

𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝘀: Julia Shapiro, Natalie E Dean, Zachary J. Madewell Jr., Yang Yang, M Elizabeth Halloran, Ira M Longini Jr.https://t.co/LmZhRfPqkd pic.twitter.com/rxtOdQGaPB — COVID-19_arXiv (@COVID19arXiv) May 22, 2021

La protezione contro la malattia con l'infezione per tre varianti di preoccupazione è in media dell'86% per il ceppo B.1.1.7 rilevato per la prima volta nel Regno Unito, del 61% per il ceppo P.1 (brasiliana) e del 56% per il ceppo B.1.351 scoperto in Sud Africa, hanno detto i ricercatori.

Ecco i risultati sull'efficacia.

MODERNA efficacia stimata 94,5 %

PFIZER efficacia stimata 94,2%

NOVAVAX efficacia stimata 89,3%

ASTRAZENECA efficacia stimata 81,5%

SINOPHARM efficacia stimata 78,1%

Palestre, riapertura lunedì 24 maggio: dagli spogliatoi alle distanze, ecco regole e linee guida

La contagiosità

L'immunizzazione, inoltre, riduce la trasmissione diretta della SARS-CoV-2 agli altri del 54%. Su questo aspetto ci sono dati su quattro vaccini.

PFIZER efficacia stimata contro l'infettività 94%

MODERNA 80%

JOHNSON & JOHNSON 65,5%

ASTRAZENECA 50%

La questione varianti

Variante inglese

PFIZER efficacia 89.5%

NOVAVAX 85.6%

ASTRAZENECA 74.6%

Variante brasiliana

JOHNSON & JOHNSON 66.2%

SINOVAC 49.6%

Variante sudafricana

PFIZER 75%

JOHNSON & JOHNSON 52%

NOVAVAX 49.4%

ASTRAZENECA 21.9%