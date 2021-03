Vaccinazioni h24, lungo cioè tutto l'arco della giornata, e della notte. Non si perde tempo a New York. Allo Javits Center (è un po' come il centro congressi La Nuvola all'Eur di Roma) sono appena arrivate le scorte di vaccino Jansen (quello di Johnson & Johnson) e hanno annunciato che inizieranno con una somministrazione no stop: 24 ore su 24, appunto. Il centro è aperto anche di notte: dalle 21 alle 6 del mattino. Somministrazioni per tutta la notte anche alla New York State Fair (l' Expo), altro importante centro fieristico di New York: iniezioni per tutto il giorno e anche dalle 22 alle 6 del mattino.

Ecco cosa dice il messaggio pubblicato sul social Twitter dal centro congressi Javits: «Distribuiremo il vaccino Johnson & Johnson Covid-19 stasera a partire dalle 21 come parte della nostra nuova operazione 24 ore. Assicuratevi di arrivare non più di un'ora prima del vostro appuntamento».

We will be distributing the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine tonight starting at 9 PM as part of our new 24-hour operation. Please make sure to arrive no more than an hour before your appointment. #inthistogether pic.twitter.com/58AV7tVoMn

Il Javits Center di New York è il centro congressi più frequentato degli Stati Uniti, che ospita le principali conventions fiere ed eventi speciali internazionali. L'operazione di immunizzazione di massa con le iniezioni di vaccino, qui, è già iniziata da tempo e viaggia a ritmi sostenuti. D'altronde, il fattore tempo è fondamentale. Il 4 marzo scorso, il Javits Center ha festeggiato il superamento dei 100.000 vaccini Covid somministrati. In campo ci sono sanitari e militari. «Grazie a tutte le squadre militari e mediche, e al nostro staff, che hanno contribuito a questo sforzo. Ogni vaccino che somministriamo ci porta un passo più vicino al ritorno alla normalità e apprezziamo la pazienza e il sostegno di tutti», hanno scritto sul profilo del centro.

