Covid, nuovo vaccino Vla2001 di Valneva: l'Europa ha firmato contratto per comprare 60 milioni di dosi

Un nuovo vaccino contro il Covid a disposizione dei cittadini europei. Oltre a Pfizer, AstraZeneca, Johnson e Moderna, si potrà utilizzare anche Vla2001, il vaccino sviluppato da Valneva in laboratori situati in Francia e Austria. La commissione Ue ha stipulato un contratto con l'azienda farmaceutica Valneva per l'acquisto di 27 milioni di dosi per il 2022. Il contratto prevede la possibilità di adattare il vaccino a nuove varianti e consente agli Stati membri di ordinare fino a 33 milioni di dosi aggiuntive nel 2023.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Green pass, chi attende il rilascio come andrà al lavoro?... FINANZA Valneva, risultati positivi per candidato vaccino Covid.... SALUTE Vaccino, a ottobre si parte con la terza dose anti Covid FINANZA Valneva perde il 35% dopo che UK cancella contratto per vaccino... PODCAST Covid, quando finirà? Le epidemie del passato e del futuro

Secondo i termini dell'accordo, la Commissione europea ha la possibilità di aumentare il suo acquisto iniziale, nel 2022, di Vla2001 fino a un totale di 60 milioni di dosi entro la fine del 2023. L'accordo sarà completato dopo la revisione finale, compresi i volumi necessari, da ciascuno degli Stati membri dell'Ue. L'annuncio di oggi segue la conclusione dei colloqui esplorativi avanzati con la Commissione europea iniziati nel gennaio 2021. La consegna del vaccino è prevista per aprile 2022, previa approvazione da parte del comitato per i medicinali umani (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), che dovrebbe iniziare a breve una revisione continua di Vla2001.