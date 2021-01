Vaccino Covid: altri 300 milioni di dosi della Pfizer ordinate dalla Ue

Altri 300 milioni di dosi di vaccino Pfizer anti Covid in arrivo in Europa, di cui il 10 per cento destinato a Berlino. «Al momento abbiamo accesso a 300 milioni di dosi del vaccino Pfizer. La buona notizia è che ora abbiamo concordato di estendere il contratto con Pfizer e ora potremmo acquistare fino a 300 milioni di dosi aggiuntive di questo vaccino, così raddoppieremo le dosi del vaccino Pfizer». Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di un punto stampa a Bruxelles.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiarito che il negoziato condotto da Berlino per 30 milioni di dosi aggiuntive di vaccino con Pfizer-Biontech è avvenuto nella «cornice Ue giuridicamente vincolante, in cui il lavoro viene condotto a 27».

