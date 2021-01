Vaccini, Bassetti difende le categorie fragili: «Manca un piano per trapiantati, obesi, immunodepressi e disabili»

Sul vaccino anti-Covid Matteo Bassetti guarda avanti: «All'Italia serve un “piano B” per mettere in sicurezza entro l'estate le persone con più di 70 anni e chi soffre di problemi di salute che li rendono particolarmente fragili di fronte a SarsCoV-2» come «obesi, immunodepresssi, nefropatici, trapiantati, cardiopatici, malati respiratori e disabili». Lo sollecita l'infettivologo genovese su Facebook ritenendo «dubbio» il raggiungimento degli obiettivi del «piano A che sarebbe quello di vaccinare almeno il 65%-70% della popolazione con più di 16 anni entro l'autunno».

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Vaccino, come e dove prenotarmi: dagli anziani agli allergici, tutte... GALLES Vaccino, infermiere positivo tra la prima e la seconda dose:... IL CASO Vaccino Astrazeneca, gli esperti: «Insufficiente per... IL CASO Vaccino antinfluenzale, beffa a Roma: nelle Asl avanzano dosi ma... REITHERA Vaccino italiano Reithera, la presentazione dei primi risultati... IL CASO Vaccino AstraZeneca, tocca all’Ema: risposta attesa per il 29... COVID-19 Vaccini, dubbi su quello cinese SinoVac: efficace fino al 91% in... COVID-19 Vaccini, in Alto Adige troppi obiettori tra il personale sanitario:... VATICANO Papa Ratzinger si vaccinerà, si è prenotato come tutti... VACCINO Vaccino Moderna, prime 47mila dosi in Italia: priorità alle...

Si dovrebbe evitare di centralizzare l'organizzazione delle vaccinazioni con una struttura unica che compra le siringhe... Pubblicato da Matteo Bassetti su Martedì 12 gennaio 2021

Secondo Bassetti «si dovrebbe evitare di centralizzare l'organizzazione delle vaccinazioni con una struttura unica che compra le siringhe e assume i medici, gli infermieri e gli assistenti sanitari». «Per la parte pratica si dovrebbe lavorare su ciò che esiste già, coinvolgendo nelle vaccinazioni, con accordi regionali, oltre agli ospedali e le rsa, farmacie, medici di medicina generale, laboratori privati, usando anche caserme e medici militari e affidando alle Regioni la gestione dell'eventuale personale in più che dovrebbe arrivare - ha concluso -. Potrebbero essere coinvolti anche i medici del lavoro e i medici di bordo, oltre a dentisti e pediatri».

Vaccino, come e dove prenotarmi: dagli anziani agli allergici, tutte le regole e le priorità

Vaccino Astrazeneca, gli esperti: «Insufficiente per l'immunità di gregge»

Vaccini, dubbi su quello cinese SinoVac: efficace fino al 91% in Turchia, solo al 50% in Brasile

Vaccini, in Alto Adige troppi obiettori tra il personale sanitario: anticipati gli over 80. Burioni: «Il governo decida su obbligarietà»

© RIPRODUZIONE RISERVATA