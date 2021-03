AstraZeneca, la Francia lo riserva solo agli over 55. Incidenza casi in Italia rimane alta

È ufficiale: è stato revocato il divieto temporaneo di somministrazione del vaccino AstraZeneca in Italia. «Il comitato di Aifa ha ratificato e Aifa ha poco fa revocato il divieto d'uso per il vaccino di AstraZeneca». Lo ha detto il direttore generale di Aifa (Agenzia italiana del farmaco), Nicola Magrini, durante la conferenza stampa organizzata dal ministero della Salute in seguito al pronunciamento dell'Ema sul vaccino Astrazeneca. In Italia riprendono le vaccinazioni, dunque, con il preparato di Oxford, AstraZeneca appunto, senza modifiche sostanziali.

Intanto in Francia - In Francia, invece, hanno deciso di riprendere le somministrazioni ma di riservare AstraZeneca solo agli adulti con più di 55 anni. L'Alta autorità per la Salute francese ha raccomandato l'uso del vaccino AstraZeneca soltanto per chi ha più di 55 anni. L'organismo francese ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino dopo la sospensione per tre giorni a causa di un possibile legame con i casi di trombosi emersi in Europa. L'autorità francese ha ricordato che l'Ema «ha identificato un possibile aumento di rischio di coagulazione intravascolare disseminata e di tromboflebite cerebrale nelle persone di meno di 55 anni». È il motivo per il quale l'agenzia «raccomanda, al momento, di utilizzare il vaccino AstraZeneca soltanto per le persone di 55 anni e oltre, che costituiscono la grandissima maggioranza delle persone attualmente prioritarie». Per il vaccino AstraZeneca si tratta di una decisione piuttosto sorprendente, considerando che, quando è stato aperto al pubblico, soltanto 3 mesi fa, era riservato a chi ha meno di 65 anni. «L'età - ha spiegato Dominique Le Guludec, la presidente della HAS - è il fattore principale di rischio che espone le persone a sviluppare forme gravi» di Covid.

La Haute autorité de Santé a donné son feu vert à la reprise des injections de vaccin AstraZeneca… mais uniquement chez les personnes âgées d’au moins 55 ans. Un sacré revirement ⤵️https://t.co/6FDLHjngKl — Le Parisien (@le_Parisien) March 19, 2021

Il commento di Locatelli sulla decisione francese

«Le autorità regolatorie nazionali hanno un loro grado di autonomia per decidere restrizioni d'uso. Noi abbiamo valutato e non riteniamo che sussistano motivi per procedere ad una restrizione di impiego d'uso del vaccino AstraZeneca sotto i 55 anni di età come deciso in Francia». Lo ha detto il presidente del Css Franco Locatelli durante la conferenza stampa al ministero, sottolineando che la maggioranza delle vaccinazioni con AstraZeneca sono state fatte proprio in questa fascia di età ed è dunque consequenziale che gli eventi rari segnalati si siano verificati in tale fascia.

Se al momento della somministrazione in Italia un utente dovesse rifiutare il vaccino AstraZeneca verrebbe inserito in un'altra lista d'attesa, successiva, che contempla altri vaccini, è stato spiegato in conferenza stampa.

«Nesso causale con eventi rari trombotici non è dimostrato ma saranno avviati ulteriori studi. La preoccupazione giustificata nata dalla segnalazione di questi pochi casi di una certa gravità ha portato alla sospensione della campagna vaccinale in Ue. Ma gli eventi rari si possono conoscere meglio solo dopo l'utilizzo. Non c'è ad oggi un legame causale», ha aggiunto Magrini in seguito al pronunciamento dell'Ema sul vaccino AstraZeneca. I numeri forniti sono questi: 18 casi di trombosi dei seni cavernosi cerebrali e 7 di coagulazione su 20 milioni di vaccini.

AstraZeneca, Ema dà via libera al vaccino: «Sicuro ed efficace, benefici superano rischi. Esclusi legami con trombosi»

L'attenzione è massima, dicono tutte le autorità sanitarie presenti in conferenza stampa. «Nonostante i pronunciamenti di Ema vi sarà un'attenzione e saranno condotti ulteriori studi per chiarire i determinismi alla base degli eventi trombotici rari. Il nostro Paese ha tutti gli strumenti per approfondire pur a fronte dell'estrema rarità degli eventi, proprio perchè non si vuole trascurare nulla. Tali valutazioni saranno anche condotte creando gruppi di lavoro in Aifa», ha detto il presidente del Css Franco Locatelli.

Ammette Magrini che lo stop di AstraZeneca è stato un colpo durissimo per la credibilità della campagna vaccinale. «Se tutte queste analisi si fossero fatte nella quiete dei ricercatori forse il tutto sarebbe stato non dico meglio ma più tranquillo. L'accelerazione su cui i paesi hanno voluto allinearsi è stata un'azione positiva per chiedere una posizione dell'Europa. Certamente lo scossone che ha ricevuto il sistema è grave. Gli eventi verificatisi sia pure rari vanno comunque seguiti con grande attenzione», ha detto in conferenza stampa il direttore Magrini.

A ogni modo, le vaccinazioni nel nostro Paese riprendono senza modifiche, contrariamente a questo disposto in Francia. A breve l'Agenzia del farmaco diramerà anche delle informazioni utili a chi si è vaccinato e a chi sta per vaccinarsi. Saranno delle istruzioni molto precise volte a impedire cure fai da te. Di cosa stiamo parlando? Del fatto cheil panico scoppiato dopo il divieto temporaneo di somministrare AstraZeneca ha fatto scattare comportamenti sbagliati. Perciò dall'Aifa fanno notare che non si devono assumere farmaci o altri preparati (aspirina, tachipirina o eparina e antinfiammatori) né prima né dopo la somministrazione del vaccino. «Non si deve procedere con trattatamenti preventivi ne successivi alla vaccinazione», il direttore generale Magrini è stato categorico. «I vaccinati devono stare tranquilli e sentirsi dei privilegiati», ha detto Magrini perché, ha spiegato, sono la parte della popolazione che deve considerarsi "già messa in sicurezza".

💉AL VIA DUE STUDI ISS PER MONITORAGGIO POST VACCINAZIONE #COVID19 🔬Ricerche su risposta immunitaria umorale e cellulare:

➡️anziani residenti in RSA

➡️2.000 persone tra adulti sani e anziani fragili, affetti da almeno due comorbidità 🔎La notizia👇https://t.co/smNxXG2nDG pic.twitter.com/LqKRwdSsfp — Istituto Superiore di Sanità (@istsupsan) March 18, 2021

«La notizia principale da sottolineare è che i benefici del vaccinio AstraZeneca superano ampiamente i rischi e quindi il vaccino è sicuro senza limitazioni di età e senza sostanziali controindicazioni per l'uso. Non è associato ad un aumento del rischio trombotico, nè ci sono problematiche rispetto ai lotti», ha spiegato ancora il direttore Magrini.

Cosa succede se rifiuto AstraZeneca?

Una domanda che molti si stanno ponendo in queste ore. È stata posta anche alle autorità sanitarie presenti in conferenza stampa. Ha risposto Franco Locatelli, il presidente del Css. «Se una persona viene chiamata per il vaccino di AstraZeneca e rifiuta di vaccinarsi verrà successivamente nel tempo considerata per altre tipologie di vaccini. Sono state date ad oggi indicazioni per un uso preferenziale dei vaccini a mRna per gli over-80, personale sanitario o Rsa e soggetti estremamente vulnerabili», ha spiegato Locatelli durante la conferenza stampa al ministero.

Lazio zona rossa, D'Amato: «Astrazeneca? Migliaia di disdette e bugiardino aggiornato. Rt in calo a 1.09»

La campagna riprende e a metà aprile arriva un nuovo vaccino

Dopo Magrini, ha preso la parola il direttore Generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza che ha ribadito la notizia della revoca del divieto che pendeva da 4 giorni su AstraZeneca e ha sottolineato l'importanza di riprendere la campagna vaccinale a pieno ritmo, vista la situazione dell'epidemia. «La revoca della sospensione è un grande sollievo perchè dobbiamo dare accelerazione forte alla campagna vaccinale. A fronte dei rarissimi eventi avversi dobbiamo invece considerare che abbiamo ora incidenza elevata di Covid nel Paese con 250 casi per 100mila abitanti. Rinunciare ora ad una forte campagna vaccinale sarebbe estremamente rischioso», ha detto Rezza. Lo stop del vaccino AstraZeneca non ha fatto bene alla campagna vaccinale italiana in corso.

«Eravamo a 200mila vaccinazioni al giorno e abbiamo avuto purtroppo una battuta d'arresto. Sappiamo che dobbiamo raddoppiare questo ritmo. La campagna di vaccinazione può ora entrare nel vivo anche perchè a metà aprile un nuovo quarto vaccino si renderà disponibile», ha detto il direttore Generale della Prevenzione del ministero Gianni Rezza. È quel che auspica anche Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, in conferenza stampa al ministero della Salute. Locatelli ha detto: «Ora possiamo ripartire con la campagna di vaccinazione» contro Covid-19 «traendo beneficio anche dal contributo del vaccino AstraZeneca con l'obiettivo di coprire il più velocemente possibile le persone che vivono in questo Paese».

«Credo sia difficile oggi dire quando ciascun cittadino potrà essere vaccinato. Naturalmente sono state date delle priorità, che sono contestabili ma che servono quando le dosi di vaccino sono limitate: dopo anziani si stanno vaccinando insegnanti e Forze armate. Si è poi deciso di procedere per fasce di età decrescenti e persone fragili. Obiettivo è vaccinare 4-500mila persone al giorno, il più possibile entro poco tempo», ha detto Rezza.

AstraZeneca è sicuro? Ecco chi può farlo e chi no (ed i rischi di una guerra geopolitica)

Incidenza casi e indice Rt nazionale non scendono

L'incidenza in Italia rimane alta: quella di questa settimana è salita a 264 casi per 100mila abitanti, oltre la soglia critica di 250/100mila. È quanto si apprende dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, ancora in corso. Inoltre resta fermo a 1,16, lo stesso valore della scorsa settimana, l'Rt nazionale. Si osserva un peggioramento nel numero di Regioni/Province autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica (13 Regioni/Pa vs 11 la settimana precedente)». È un altro dei dati emersi dal monitoraggio settimanale dell'andamento di Covid-19 in Italia.

Lazio in zona rossa, i dati migliorano: ipotesi prime riaperture lunedì 29 marzo

