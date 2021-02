Nuovo esperimento legato ai vaccini. È iniziato nel Regno Unito uno studio per verificare l'efficacia dell'immunizzazione anti-Covid con due vaccini differenti anziché uno solo come avviane attualmente per la prima dose e il richiamo.

Secondo quanto riporta la Bbc, lo studio - denominato “Com-Cov” - è gestito dal National Immunisation Schedule Evaluation Consortium e coinvolge oltre 800 volontari in Inghilterra di età superiore ai 50 anni. L'idea è quella di avere una maggiore flessibilità nella campagna di immunizzazione e di affrontare potenziali interruzioni delle forniture con maggiore tranquillità.

Covid trial in UK examines mixing different vaccines https://t.co/RejVlLfeN9 — BBC News (UK) (@BBCNews) February 4, 2021

È anche possibile, secondo alcuni scienziati, che questo approccio fornisca una protezione maggiore contro il Covid-19 rispetto all'uso di un singolo vaccino. Alcuni dei volontari riceveranno quindi una prima dose del vaccino Oxford-AstraZeneca seguita - dopo 4 o 12 settimane - da una dose del vaccino Pfizer-BioNTech o viceversa. Lo studio durerà 13 mesi, ma i primi risultati potrebbero essere resi noti già entro il prossimo giugno. Nel frattempo la campagna di vaccinazioni nel Regno proseguirà normalmente con un singolo vaccino per persona.

