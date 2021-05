Vaccini, Zingaretti: «Nel Lazio immunità di gregge in tempi brevi»

Immunità di gregge vicina nel Lazio, lo dice il presidente della regione Nicola Zingaretti. «Noi se corriamo e andiamo avanti con l'arrivo dei vaccini penso (che l'immunità di gregge) sia un obiettivo raggiungibile in tempi brevi». Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai Tre. Se la Lombardia la raggiungerà per prima? «Me lo auguro. Noi dobbiamo smetterla con questa competizione, è una bella notizia», ha risposto. Domani mattina Zingaretti, che sabato si vaccinerà con Astrazeneca, presenterà i primi risultati, ed effetti, della campagna vaccinale sulla popolazione anziana, la fascia degli over 80.

«La bella novità di oggi è la messa in sicurezza degli anziani: un anno fa nelle Rsa si piangeva, oggi si comincia a ballare - ha aggiunto Zingaretti -. Siamo ancora in una fase molto complicata, non possiamo dire che i problemi sono finiti ma sicuramente che tutti assieme stiamo vincendo e ci aspetta un futuro migliore. Grazie a quello che abbiamo fatto possiamo dire che stiamo vincendo», ha concluso il governatore.

