Vaccini, Pregliasco: «Si può fare anche se fumi le canne. Ma in discoteca baci solo dopo due dosi»

Il vaccino se ti fai le canne? Si può fare, parola di Fabrizio Pregliasco che ha raccontato delle strane domande ricevute nel centro vaccinale nel quale è stato impegnato ieri e oggi. Lo ha detto alla trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1 ripercorrendo un episodio abbastanza singolare avvenuto nel centro vaccinale del gruppo San Donato, dove il virologo ha lavorato dalle 8 alle 20. Pregliasco ha segnalato alcune domande buffe, in particolare quella di due giovani che hanno chiesto al medico se fare consumo di canne è un problema per la vaccinazione. Alla domanda il virologo ha risposto: «Si può fare, ci si può vaccinare tranquillamente. Almeno questi due sono stati onesti...».

C'è stato anche spazio durante la trasmissione per parlare della questione discoteche. Il virologo, interpellato sui rischi di una serata passata a ballare in un locale o baciare uno sconosciuto, ha affermato che: «E' come una roulette russa in entrambi i casi, e i baci si dovrebbero dare solo tra chi ha fatto entrambe le dosi del vaccino».