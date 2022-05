Tumore al seno metastatico triplo negativo, riparte la campagna "Donne in meta"

Lunedì 9 Maggio 2022, 15:33

Nel 2021 sono state stimate 55 mila nuove diagnosi di tumore al seno1, che rimane il nemico n°1 della salute femminile in campo oncologico. E nel 15-20% dei casi a essere scoperto è stato un carcinoma mammario triplo negativo2, caratterizzato da cellule in cui non sono presenti le 3 proteine - ovvero il recettore dell’estrogeno (ER), il recettore del progesterone (PR) e il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico umano (HER2) - che consentono in altri casi di impostare terapie mirate e quindi più efficaci con gli innovativi farmaci a bersaglio molecolare.

Dal vissuto delle pazienti riparte anche quest’anno “Donne in Meta”, campagna di sensibilizzazione promossa da Gilead Sciences Italia con il patrocinio di Europa Donna Italia e da quest’anno di Susan G. Komen Italia, il cui obiettivo è diventare un osservatorio permanente sui bisogni emotivi, ma anche pratici legati all’assistenza socio-sanitaria e potere offrire loro un luogo dove trovare informazioni utili e contributi da parte del team coinvolto nel percorso che stanno seguendo.

