"Lago Rosa" a Trevignano sfilata di donne contro il tumore

Per «Lago in rosa» a Trevignano Romano sfileranno sabato decine di donne che hanno combattuto o che combattono contro il tumore. Si tratta di una sfilata di moda eccezionale in cui le donne indosseranno gli abiti ed accessori dello stilista Gianfranco Venturi, promotore dell'iniziativa, saranno oltre 50 donne in rinascita. L'evento, di particolare valore sociale e che si propone ricchissimo di emozioni, è organizzato dall'associazione «A Trevignano» con il sostegno del Comune e ha ricevuto il patrocinio di tanti comuni, istituzioni e associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica.



Il backstage della sfilata ed i camerini saranno posizionati sulla motonave Sabazia II, illuminata di rosa per l'occasione dove le indossatrici, insieme alle autorità ed ai passeggeri che vorranno essere presenti, saliranno nel pomeriggio per fare un suggestivo giro del lago durante il quale potranno degustare prodotti locali a Km 0. Alle 21.00 la motonave attraccherà al molo di Trevignano Romano e le indossatrici scenderanno dalla passerella della motonave per sfilare nella scenografica location del lungo lago, illuminato di rosa e con sottofondo musicale. «Ho organizzato tante sfilate di questo genere, ultima in ordine di tempo a Roma al Pincio - dichiara Gianfranco Venturi - e tutte hanno trasmesso a me come al pubblico ed alle indossatrici sensazioni forti, perchè sfilare dopo un intervento o durante la cura per il tumore ha una forte valenza psicologica ed anche terapeutica. Questa però mi emoziona particolarmente perchè sono finalmente riuscito ad organizzarla a Trevignano Romano dove vivo da decenni ». «Lago in Rosa» - spiega Luca Galloni, vicesindaco con delega al Turismo - sarà una serata di moda, gioia, prevenzione, speranza e solidarietà. È come se Trevignano Romano, le tante istituzioni, associazioni e il lago tutto volessero abbracciare queste indossatrici così forti e coraggiose«. La serata si concluderà con un concerto swing in piazzale del molo della Smile Orchestra.

