Toscana, 2 milioni di vaccinati. Ora Giani apre ai matrimoni: «Da domani dosi agli sposi»

La Toscana da domani permetterà le prenotazioni per il vaccino agli sposi residenti nella regione. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani usando i social web network: da domani, sarà possibile chiamare il numero 055 9077777, attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle 16, e comunicare i propri dati. Successivamente le Asl richiameranno per fornire la data della prenotazione, il giorno dell'inoculazione sarà necessario portare con sé copia delle pubblicazioni. Il presidente della regione dice che questa possibilità rappresenta «un forte segnale per la ripresa delle cerimonie».

Matrimoni ai tempi del Covid

Nel periodo covid i matrimoni vanno comunque avanti: la ripartenza delle cerimonie impone nuove misure anche per i banchetti di nozze. Ad ogni tavolo non potranno sedere più di quattro persone e gli ospiti avranno l'obbligo di indossare la mascherina quando non seduti al loro posto. Nel caso del buffet poi, gli invitati non potranno toccare i cibi esposti che saranno invece serviti da personale addetto. La modalità self-service sarà consentita solo in caso di mono-porzioni. Mentre la musica sarà presente ma sarà obbligatorio restare ad almeno 3 metri di distanza dai musicisti.



