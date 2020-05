Test sieroprevalenza, via libera Cdm a decreto per indagine su italiani

Ok del Cdm al dl per l'indagine sieroprevalenza sugli italiani legata all'epidemia da coronavirus. Via libera del Consiglio dei ministri al decreto-legge che introduce «misure urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza. Il testo, considerata la necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione prevede l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, relativi alla salute e al corredo genetico, per fini statistici e di studi scientifici». È quanto si legge nella nota del Consiglio dei ministri.

Ultimo aggiornamento: 01:18

