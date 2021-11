Test Hiv gratuiti allo Spallanzani per la giornata mondiale di lotta all'Aids

La settimana europea del test 2021 inizia il 29 novembre presso l'Istituto Nazionale per le Malattie infettive "Lazzaro Spallanzani". Lunedì 29 novembre, mercoledì 1 dicembre e venerdì 3 dicembre dalle ore 9 alle ore 16 (e sabato 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 12) saranno effettuati test rapidi capillari per HIV, eptatite C e sifilide. Medici e infermieri dell'Ospedale di Roma in zona Portuense (due ingressi, uno a Via Portuense, 292 e l'altro a Via Giacomo Folchi, 6/A) saranno a disposizione dei pazienti che senza appuntamento, in anonimato e gratuitamente potranno effettuare i test presso la tensostruttura del padiglione "Di Raimondo" dell'INMI. Qui il personale dell'ambulatorio "stanza 13" sarà a disposizione di chi vorrà partecipare a questa importante campagna nell'ambito della giornata mondiale di lotta all'Aids.

