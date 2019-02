Screening cadiologici gratuiti in tutta Italia fino al 17 febbraio: decima edizione della campagna “Per il tuo cuore”

Screening cadiologici gratuti dal 9 al 17 febbraio per la decima edizione della campagna nazionale per la prevenzione alle malattie cardiovascolari promossa dalla Fondazione

er il Tuo cuore

onlus e dall'Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco). Oltre 150 cardiologie in tutta Italia apriranno gratuitamente le porte per screening personalizzati e divulgazione di materiale informativo, dibattiti ed educazione sanitaria. «Le malattie cardiovascolari - ricorda Michele Gulizia, presidente della Fondazione

er il Tuo cuore

e direttore della Cardiologia dell'ospedale Garibaldi-Nesima di Catania - rappresentano circa il 40% di tutte le morti in Italia e nella fascia di età tra 35 e 75 anni; colpiscono il 51% degli uomini e il 37% delle donne. La prevenzione cardiovascolare attraverso semplici screening e corretti stili di vita è importantissima e in molti casi può salvare una vita poiché permette il riconoscimento precoce di cardiopatie misconosciute, come la fibrillazione atriale o quelle a ereditarietà genetica, che posso provocare una morte cardiaca improvvisa».

