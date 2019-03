​Prevenzione: Santa Famiglia, venerdì Pap test gratuito per mamme e figlie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giornata dedicata alla prevenzione, destinata a mamme e figlie che, previa prenotazione, potranno eseguire Pap test gratuiti. È l’iniziativa rivolta alle donne che mette in campo la Casa di cura Santa Famiglia di Roma, monospecialistica in Ostetricia e Ginecologia convenzionata con il Ssn, nella giornata di venerdì 29 marzo, dalle ore 9 alle 18.“Da sempre attenti alla salute della donna, mettiamo a disposizione la nostra struttura e i nostri professionisti coinvolgendo mamme e figlie, in un’ottica di cultura della prevenzione e della diagnosi precoce”, dichiara il direttore della Santa Famiglia, dottoressa Donatella Possemato. Non soltanto: rivolta invece a chi sta per diventare mamma la giornata di sabato 30, con il progetto “A tu per tu con l’ostetrica”. A partire dalle ore 10 sarà possibile, previa prenotazione, incontrare lo staff medico, visitare i reparti e visionare un cortometraggio sui servizi offerti dalla struttura.