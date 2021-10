“Persone, animali e ambiente. One Health: un patto di comunità” il 14 ottobre a Palazzo Santa Chiara a Roma

Giovedì 14 Ottobre 2021, 00:41

“Persone, animali e ambiente. One Health: un patto di comunità”, appuntamento giovedì 14 ottobre alle 18 a Palazzo Santa Chiara, in piazza di Santa Chiara 14 a Roma. E' il secondo evento del ciclo di incontri “E=mc2 – Una nuova formula per l’economia”, ideato e realizzato da Boehringer Ingelheim Italia e Formiche, con il patrocinio della Camera di Commercio italo germanica, B20 Italy e Farmindustria, finalizzato ad alimentare un dibattito pubblico sull’importanza di definire politiche integrate in grado di tutelare la salute degli esseri umani, dell’ambiente e degli animali.

L’incontro, moderato da Giorgio Rutelli, Direttore di Formiche.net, vedrà la partecipazione di Bruno Tabacci, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Jörg Buck, consigliere delegato di AHK Italia; Nikola Katrin Lafrenz, consigliera per gli Affari sociali, il Lavoro, la Sanità, presso l’ambasciata della Repubblica Federale di Germania; Morena Sangiovanni, Country Managing Director Italia di Boehringer Ingelheim; Sergio Dompé, Chair della Task Force B20 Health & Life Sciences, Paola Testori Coggi, Chair T20 Task Force Global Health and Covid-19, Special Advisor del Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei; Renzo Pegoraro, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita; Andrea Urbani, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute e Arianna Bolla, Presidente di Aisa.