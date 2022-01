Paxlovid, Ema approva la pillola antivirale di Pfizer. La Commissione Ue: «Efficace contro Omicron»

Arriva sul mercato europeo un altro, nuovo, farmaco per curare la malattia Covid-19. È efficace contro Omicron e altre varianti ed è sviluppato per l'uso a casa. L'Agenzia europea del farmaco Ema ha dato il via libera a questo antivirale e ne raccomanda l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. Il farmaco è Paxlovid: è un farmaco anti-Covid (è una pillola) che si prende per via orale prodotto da Pfizer. Si tratta di una notizia molto importante perché i precedenti farmaci sono efficaci ma in misura ridotta rispetto ai principi attivi di queste compresse sviluppate da Pfizer. Questo antivirale, infatti, può fare la differenza. Lo dice la numero uno della Sanità della Commissione europea Stella Kyriakides. Paxlovid «ha il potenziale per fare davvero la differenza per le persone ad alto rischio di progressione verso il Covid grave». Così la commissaria Ue alla Salute Stella Kyriakides dopo l'ok dell'Ema al farmaco. «Con l'autorizzazione di Paxlovid questa settimana sono 6 i farmaci contro il Covid-19 autorizzati nell'ambito della strategia terapeutica Ue e - aggiunge - altri arriveranno nelle prossime settimane». La pillola di Pfizer «è il primo antivirale orale per uso domestico nel nostro portafoglio e abbiamo visto prove promettenti della sua efficacia contro Omicron e altre varianti».

Ecco cosa scrive nel suo comunicato l'agenzia Ema: «Il comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA (CHMP) ha raccomandato di autorizzare Paxlovid per il trattamento della COVID-19 negli adulti che non richiedono ossigeno supplementare e che sono a maggior rischio che la malattia diventi grave. Paxlovid è il primo farmaco antivirale da somministrare per bocca raccomandato nell'UE per il trattamento della COVID-19».

Come funziona la pillola sviluppata da Pfizer? Lo abbiamo spiegato qui.

La valutazione dell'agenzia europea del farmaco

L'Ema ha valutato i dati di uno studio che ha coinvolto pazienti con Covid-19 mostrando che il trattamento con Paxlovid ha ridotto significativamente le ospedalizzazioni o i decessi nei pazienti che hanno almeno una condizione sottostante che li mette a rischio di COVID-19 grave. L'analisi è stata fatta in pazienti che hanno ricevuto Paxlovid o placebo (trattamento fittizio) entro 5 giorni dall'inizio dei sintomi di Covid-19 e che non hanno ricevuto, né si attendevano di ricevere, un trattamento con anticorpi.

Nel mese successivo al trattamento, lo 0,8% (8 su 1.039) dei pazienti che hanno ricevuto Paxlovid sono stati ricoverati per più di 24 ore, rispetto al 6,3% (66 su 1.046) di quelli che hanno ricevuto il placebo. Non ci sono stati decessi nel gruppo Paxlovid e 9 nel gruppo placebo. «I dati degli studi clinici presentati dall'azienda nella domanda di autorizzazione all'immissione in commercio saranno pubblicati sul sito web dei dati clinici dell'Agenzia a tempo debito», si legge.

La maggior parte dei pazienti nello studio sono stati infettati con la variante Delta. «Sulla base degli studi di laboratorio, ci si aspetta che Paxlovid sia attivo anche contro Omicron e altre varianti», si legge nel comunicato.

L'analisi europea sulla sicurezza

«Il profilo di sicurezza di Paxlovid era favorevole e gli effetti collaterali erano generalmente lievi», scrive Ema. Paxlovid è composto da due differenti compresse che contengono due diversi principi attivi: il nirmatrelvir e il ritonavir. Il ritonavir, scrive Ema, è noto per influenzare l'azione di molti altri farmaci, e avvertimenti e consigli sono stati inclusi nelle informazioni sul prodotto di Paxlovid da parte di Pfizer.

In un documento diffuso dalla multinazionale si evidenzia l'importanza di avvertire medico e farmacista prima di assumere Paxlovid. Bisogna comunicare ad esempio se si hanno delle allergie, se si soffre di una malattia epatica o renale, se donna se si è incinta o si sta pianificando una gravidanza o si sta allattando un bambino e se si ha qualsiasi malattia grave.

L'agenzia Ema ha ritenuto nella sue conclusioni che i benefici del farmaco sono maggiori dei suoi rischi e ora invierà le sue raccomandazioni alla Commissione europea per una decisione rapida applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE.

Oggi viene approvata l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata. Che vuol dire? È una formula usata come procedura di autorizzazione rapida per accelerare l'approvazione di medicinali durante un'emergenza. Questo tipo di autorizzazioni permettono il via libera di «farmaci che soddisfano un bisogno medico insoddisfatto sulla base di dati meno completi di quelli normalmente richiesti», si legge. Perché? «Questo accade se il beneficio della disponibilità immediata di un farmaco per i pazienti supera il rischio inerente al fatto che non tutti i dati sono ancora disponibili. L'autorizzazione condizionata garantisce che il medicinale approvato soddisfi i rigorosi standard UE di efficacia, sicurezza e qualità e che sia prodotto in strutture approvate e certificate, in linea con gli elevati standard farmaceutici per la produzione su larga scala. Una volta che un'autorizzazione al commercio condizionata è concessa, le aziende devono fornire ulteriori dati entro scadenze predefinite per confermare che i benefici continuano a superare i rischi. Per Paxlovid l'azienda che commercializza il farmaco fornirà ulteriori dati per rafforzare la garanzia sulla qualità farmaceutica del farmaco», spiega ancora l'Ema nel suo comunicato.