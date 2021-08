Costa: «Obbligo vaccinale? Decisione a fine settembre»

Mercoledì 25 Agosto 2021, 08:17 - Ultimo aggiornamento: 08:25

«Fine settembre diventa un momento decisivo, perché sarà il momento in cui si potrà fare un bilancio: capiremo se avremo centrato l'obiettivo o se dovremo valutare altri provvedimenti come, ad esempio, obblighi vaccinali per alcune categorie. Ma credo che prima dell’obbligo vaccinale sicuramente si può prendere in esame l'estensione, ad esempio, del green pass, perché ci permetterebbe di proseguire in questo percorso». Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «L’obbligo - ha aggiunto - ho sempre sostenuto sia l’ultima ratio: l’obbligo vaccinale ha un senso solo se non riuscissimo a raggiungere l’obiettivo, o se avessimo veramente un problema ovvero che da qui a fine settembre nessuno si vaccina più perché siamo arrivati a quei cittadini no-vax che hanno il rigetto del vaccino».