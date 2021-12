Sabato 18 Dicembre 2021, 11:06 - Ultimo aggiornamento: 11:09

In Austria la cena di Natale può svolgersi solo tra vaccinati e da lunedì 20 dicembre se arrivi a Vienna (o entri comunque in Austria) e non sei vaccinato devi metterti in quarantena per dieci giorni. È una mappa molto variegata quella delle restrizioni anti Covid in Europa: soprattutto per chi viaggia. In Svizzera chi non ha ricevuto il vaccino contro il Covid non può entrare nei ristoranti o nelle piscine, come in Italia dove il Super Green pass è un vero passepartout: essere guariti da almeno sei mesi o esssere vaccinati permette una libertà di movimento e di attività illimitata. Green pass, semaforo verde? Ni. In Svizzera, ad esempio, non entri se non hai un tampone molecolare negativo indipendentemente dal fatto che tu sia vaccinato, non vaccinato o guarito. E il tampone va ripetuto una settimana dopo l'ingresso. La misura non si applica ai lavoratori transfrontalieri e ai conducenti professionali. In italia la terza dose è raccomandata a distanza di cinque mesi dopo la seconda dose. In Francia è anticipata a tre mesi.

Ma è per chi viaggia, come detto, e per chi si muove all'interno dell'area Schengen, tra Paesi europei, che si scoprono regole di accesso diverse di volta in volta. Per entrare in Italia il Green pass (il certificato verde valido in tutta Europa) non basta.

L'Italia ha misure molto stringenti per chi viaggia motivate dal fatto che conserva ancora qualche zona in giallo nella mappa europea dell'Ecdc e in questo modo può filtrare e tracciare le persone positive al virus e isolarle, prevenendo possibili focolai. In sostanza vige l'obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi dai Paesi dell'Unione Europea. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Queste misure sono valide fino al 31 gennaio.

Non è così in Francia. La Francia chiede il tampone e quarantena obbligatoria soltanto alle persone che rientrano dalla Gran Bretagna. Se si arriva a Parigi o a Nizza dall'Italia bisognerà esibire solo il Green pass.

Perché ogni Paese ha regole proprie? Nonostante il certificato Covid digitale europeo, ogni Paese membro continua a essere responsabile della definizione dei propri requisiti e regole di ingresso, che non sono standardizzati a livello europeo. Questo vuol dire che prima di mettersi in viaggio bisogna controllare le misure in vigore nel Paese di arrivo.

In Austria, entrano in vigore nuove misure (simili a quelle italiane) da lunedì, 20 dicembre. Si potrà entrare in Austria senza restrizioni se si ha la terza dose del vaccino anti Covid. Le persone vaccinate (che però non hanno ancora ricevuto la terza dose) o guarite dovranno essere in possesso di un tampone pcr negativo non più vecchio di 72 ore. Per i non immunizzati scatta invece una quarantena di dieci giorni (in Italia è di 5). L'isolamento potrà essere interrotto dopo cinque giorni con un pcr negativo. Lo ha annunciato il ministro alla Salute Wolfgang Mueckstein. La misura non vale per bambini fino ai 12 anni, donne incinte e persone che per motivi di salute non possono essere vaccinate. Per i pendolari transfrontalieri basta invece il pass '3-G' (guariti, vaccinati oppure testati).