Nuova variante Kraken negli Usa, epidemiologo Feigl-Ding: «Evade la protezione immunitaria e raddoppia i casi in una settimana»

C'è una nuova variante Covid, si chiama Kraken, è emersa negli Stati Uniti ed è molto contagiosa: fa raddoppiare i casi in 7 giorni. La nuova mutazione, Xbb1.5 (Xbb è la variante Gryphon da cui questa sottovariante discende), potrebbe «destare preoccupazione nel 2023» anche in Europa, dopo che il numero di casi negli Stati Uniti «è raddoppiato in una settimana». A lanciare l'allarme è l'epidemiologo statunitense Eric Feigl-Ding, che ha condiviso le informazioni su Twitter, sostenendo «che la nuova variante è più immunoevasiva e più efficace nell'infettare rispetto ad altre sottovarianti di Omicron». Secondo Feigl-Ding, «non vedevamo una crescita così rapida di casi dall'arrivo di Omicron Ba.1 un anno fa».

Anche l'epidemiologo britannico Tim Spector, sempre via Twitter, ha lanciato un allarme su Xbb1.5: «Potrebbe essere la nuova variante a cui prestare attenzione nel 2023». Gli esperti della Columbia University affermano «che è molto probabile che Xbb.1.5 abbia avuto origine negli Stati Uniti, con il primo caso rilevato nell'area di New York ad ottobre 2022». Da oltreoceano, dunque, arriva un nuovo sorvegliato speciale.

🌎Global spread in just days—Let’s be clear—the #XBB15 super variant is a US-origin variant from Northeast US. The @CDCgov is cowardly in refusing to admit it.



📺Watch the incredibly fast spread (animation by @Mike_Honey_). @CDCDirector needs to wake up. pic.twitter.com/QFRYYe2yJI — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 3, 2023

Un allarme confermato dall'osservatorio ufficiale statunitense, il Cdc, che già lo scorso 30 dicembre registrava un aumento dei casi. «Nuovi dati - scrive il Cdc - mostrano che la variante XBB.1.5 dovrebbe costituire il 40,5% dei casi di COVID-19 a livello nazionale».